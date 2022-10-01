«Не очерствели сердцем». Жители Мариуполя построили будки для бездомных собак | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber «Не очерствели сердцем». Жители Мариуполя построили будки для бездомных собак Жители Мариуполя построили будки для бездомных собак

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Жители Мариуполя построили в одном из районов города будки, в которых живут бездомные собаки. В городе налаживается мирная жизнь — появляются новые дома, в клумбах высадили цветы, а на улице гуляют дети.

Во дворе одного из домов на будке поместили табличку. На ней указано, что животные стерилизованы и неагрессивны. Несколько раз в день горожане приносят им еду.

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В Мариуполе после боевых действий осталось немало ставших бездомными животных, однако горожане стараются ухаживать за ними и помогать.

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Поврежденные снарядами украинских военных жилые кварталы Мариуполя активно застраивают подмосковные бригады строителей — они работают уже четыре месяца.

Летом люди начали возвращаться в свои дома и первым делом принялись облагораживать территорию вокруг, высаживая цветы. Электричество и вода есть пока далеко не везде, саперам еще предстоит полностью разминировать город.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщал, что строители усиленно готовят социальные объекты в Мариуполе к отопительному сезону: больницы, детские сады, школы.

По его словам, за ближайшие полтора года в городе восстановят более 185 жилых домов, 120 объектов инженерной инфраструктуры, 35 дорог, семь детских садов, пять школ.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предположил, что за ближайшие два-три года строители восстановят все города Донбасса.

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