20 июня 2023, 03:02
«Не можем дойти до первого рубежа обороны». Украинский военный эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ
Военный эксперт Стариков: ВСУ не могут дойти до первого рубежа обороны и закрепиться там
Украинские военные, несмотря на громкие рассказы о своем контранступлении, не могут дойти до первой линии обороны и закрепиться там. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Стариков. Его слова привел Telegram-канал «Украина.ру».
По словам Старикова, пока Киев планировал контрнаступление, Россия поменяла командование и соорудила линии обороны, до которых ВСУ не в состоянии дойти.
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«Недооценка противника приводит к плачевным результатам. Прочитайте книгу Нормана Диксона „Психология некомпетентности“, там об этом написано», — сказал украинский военный эксперт.
По его словам, российские военные за несколько месяцев построили инженерные сооружения в соответствии с военной наукой и военным искусством.
«Сейчас мы не можем дойти даже до Предполья. Выйти к Предполью, дойти до первого рубежа обороны, даже до первой линии, доходим и в некоторых местах даже не можем закрепиться. А это 20 километров, рубеж обороны, Предполье — это минные поля», — сказал Стариков.
Контрнаступление украинских военных продвигается по плану, известному только ограниченному кругу лиц, ранее заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, пока отклонений от намеченных действий нет.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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