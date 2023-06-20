Спецоперация 20 июня 2023, 03:02 «Не можем дойти до первого рубежа обороны». Украинский военный эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ Военный эксперт Стариков: ВСУ не могут дойти до первого рубежа обороны и закрепиться там РИА «Новости»

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Украинские военные, несмотря на громкие рассказы о своем контранступлении, не могут дойти до первой линии обороны и закрепиться там. Об этом рассказал украинский военный эксперт Олег Стариков. Его слова привел Telegram-канал «Украина.ру».

По словам Старикова, пока Киев планировал контрнаступление, Россия поменяла командование и соорудила линии обороны, до которых ВСУ не в состоянии дойти.

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«Недооценка противника приводит к плачевным результатам. Прочитайте книгу Нормана Диксона „Психология некомпетентности“, там об этом написано», — сказал украинский военный эксперт.

По его словам, российские военные за несколько месяцев построили инженерные сооружения в соответствии с военной наукой и военным искусством.

«Сейчас мы не можем дойти даже до Предполья. Выйти к Предполью, дойти до первого рубежа обороны, даже до первой линии, доходим и в некоторых местах даже не можем закрепиться. А это 20 километров, рубеж обороны, Предполье — это минные поля», — сказал Стариков.

Контрнаступление украинских военных продвигается по плану, известному только ограниченному кругу лиц, ранее заявил глава СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, пока отклонений от намеченных действий нет.