Газоперерабатывающий завод под Харьковом второй день не могут потушить. Видео

После серии ракетных обстрелов загорелся Шебелинский ГПЗ — нефтегазоперерабатывающий завод в населенном пункте Андреевка Харьковской области. По словам очевидцев, огонь полыхает уже два дня, спасатели практически бессильны.

Пожар попал на видео. На кадрах — открытое пламя и столбы дыма.

Журналисты «Военного обозрения» предположили, что остановка работы этого завода окажет значительное влияние на обеспечение ВСУ топливом. Предприятие выпускало продукцию с глубокой переработкой: бензин, дизтопливо, сжиженный газ. Этот завод был вторым после Кременчугского НПЗ производителем топлива на Украине. Модернизацию его мощностей проводили в 2014–2018 годах.