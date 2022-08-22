ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту сегодня около 13:00. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали «не менее 15 человек».

Обстрел вели из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что пострадавшие — гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады.

«Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет», — добавил источник.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и областью. ВСУ регулярно обстреливают объект, в конце июля из-за повреждений мост даже пришлось пришлось закрыть.