Спецоперация 13 июня 2023, 18:43 «Не как эти придурки». Путин заверил, что ВС РФ продолжат избирательно бить по целям, а не по жилым кварталам Украины Президент Путин: ВС РФ продолжат наносить избирательные удары по целям на Украине Пресс-служба Кремля

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Российские вооруженные силы продолжат наносить исключительно точечные, избирательные удары по целям на Украине, а не бездумно лупить по жилым кварталам, как ВСУ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время сегодняшней встречи с военными корреспондентами.

«Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки, [которые] лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам», — процитировал главу государства ТАСС.

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Накануне Путин уже возмущался украинскими атаками на жилые кварталы и недоумевал, зачем это делать, ведь в этих действиях нет «никакого военного смысла».

Встреча президента с военкорами проходит в Кремле. Как ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в мероприятии участвуют журналисты каналов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов. Представитель Кремля пообещал, что материалы встречи опубликуют.