«Не дать ВСУ занять новые рубежи». Российские бойцы продолжили наступление в районе Авдеевке

Подразделения ВС России продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что бойцы не дают ВСУ возможности закрепиться на новых рубежах, сообщили «Известия».