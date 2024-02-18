18 февраля 2024, 14:04
«Не дать ВСУ занять новые рубежи». Российские бойцы продолжили наступление в районе Авдеевке
Песков: наступательные действия ВС РФ в районе Авдеевке продолжаются
Подразделения ВС России продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что бойцы не дают ВСУ возможности закрепиться на новых рубежах, сообщили «Известия».
«Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах», — пояснил представитель Кремля.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Авдеевка
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