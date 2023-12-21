21 декабря 2023, 01:44
«Не дают вздохнуть противнику». Кадыров рассказал об успехах российской армии в районе Клещеевки
Кадыров: бойцы «Север-Ахмат» и ЛНР успешно наступают в районе Клещеевки
Бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» и 88-я бригада Луганской Народной Республики успешно наступают в районе Клещеевки. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что в наступательных действиях военным помогают операторы БПЛА, которые «не дают вздохнуть противнику».
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«Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка „Север-АХМАТ“ МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — заявил глава Чечни.
Ранее командир штурмового подразделения чеченского спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый рассказал о продвижении на Артемовском направлении. По словам военного, спецназ берет высоты, а для перерезания обеспечения ВСУ в Клещеевке осталось взять одну дорогу. Шустрый добавил, что сопротивление Вооруженных сил Украины упало после саммита НАТО. Если раньше украинские бойцы «огрызались» и надеялись на контрнаступление, то теперь их моральный дух окончательно упал.
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