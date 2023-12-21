Спецоперация 21 декабря 2023, 01:44 «Не дают вздохнуть противнику». Кадыров рассказал об успехах российской армии в районе Клещеевки Кадыров: бойцы «Север-Ахмат» и ЛНР успешно наступают в районе Клещеевки РИА «Новости»

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Бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» и 88-я бригада Луганской Народной Республики успешно наступают в районе Клещеевки. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в наступательных действиях военным помогают операторы БПЛА, которые «не дают вздохнуть противнику».

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«Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка „Север-АХМАТ“ МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях», — заявил глава Чечни.

Ранее командир штурмового подразделения чеченского спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый рассказал о продвижении на Артемовском направлении. По словам военного, спецназ берет высоты, а для перерезания обеспечения ВСУ в Клещеевке осталось взять одну дорогу. Шустрый добавил, что сопротивление Вооруженных сил Украины упало после саммита НАТО. Если раньше украинские бойцы «огрызались» и надеялись на контрнаступление, то теперь их моральный дух окончательно упал.