Спецоперация 25 мая 2023, 00:48 «Не было там украинской речи». Командир отряда казаков рассказал о боях под Артемовском Командир отряда «Сибирь» рассказал о боях казаков-добровольцев под Артемовском РИА «Новости»

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Отряд казаков-добровольцев «Сибирь» провел бой вблизи поселка Ягодное. Подробностями военных действий командир отряда с позывным Кан поделился с порталом «Российское казачество».

По словам добровольца, 9 мая ВСУ начали прощупывать позиции казаков артиллерийскими обстрелами, но прорыва не было. В тылу с казаками было свыше 400 человек.

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«10 мая мы впервые услышали тишину по нашему тылу. Если бы враги прошли нас, фронт был бы прорван капитально», — указал он.

Противник начал наступление в 04:00 11 мая. Бойцы ВСУ вели массированный удар по дислокации отряда, артобстрел длился больше шести часов. В итоге, основной бой приняла группа командира отряда. При этом казаки не только удержали свои позиции, но и захватили занятые противником территории.

«Не было там украинской речи, я не слышал. Слышал всякую — польскую, финскую, но не украинскую. Русскую даже слышал, но не украинскую», — заключил командир.

Украинские боевики пытаются безуспешно перейти в атаку на одном из важных участков линии соприкосновения в зоне спецоперации. Однако бойцы парашютно-десантной роты Тульского соединения Воздушно-десантных войск отбрасывают их на изначальные позиции, сообщало Минобороны РФ.