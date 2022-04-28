Группировке ВСУ в Донбассе осталось жить не больше трех недель

Основная ударная группировка украинской армии может попасть в кольцо окружения российских войск. Если тенденция наступления ВС РФ не поменяется, то в течение трех недель националистическим формированиям на востоке Украины грозит уничтожение, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков. Далее — прямая речь собеседника «360».

Спецоперация по уничтожению нацистов давно вошла в активную фазу. Хочу обратить внимание, что спустя десять дней с момента появления на посту командующего группировкой генерала армии Александра Дворникова интенсивность воздействия на противника возросла на порядок. Более чем на порядок.

Источник фото: РИА «Новости»

Это свидетельствует о том, что в тот период шло мощное огневое воздействие с целью деморализации, подавление систем обороны, разрушение защитных сооружений и уничтожение его артиллерии, боезапаса и техники.

Основной группировке ВСУ осталось жить не больше трех недель

На приоритетных направлениях, которые на севере и юге идут с целью замыкания этой группировки, эти задачи были в основном решены. Сегодня началось наступление, оно идет достаточно высокими темпами, хотя наши войска сильно не торопятся. В случае возникновения малейшего сопротивления мы его не штурмуем, судя по поступающим сообщениям, а вызываем огневые средства, которые уничтожают противника.

В итоге мы сегодня имеем приличные темпы наступления: 7-10 километров за двое суток в этих условиях с учетом минимизации потерь среди мирного населения. Если посмотреть на карту, то можно говорить о том, что угроза физической блокады над группировкой ВСУ на Украине стала реальностью Константин Сивков.

Уже даже не по моим оценкам, а американского генералитета. При сохранении нынешней тенденции эта группировка в течение двух-трех недель может прекратить свое существование. Это будет катастрофа для украинских вооруженных сил, поскольку там находятся наиболее подготовленные соединения и части.

ВСУ несут огромные потери

Обращаю внимание на огромные потери ВСУ. Если просуммировать все их потери от авиационно-ракетных ударов наших, то суточные потери могут достигать до тысячи человек. Учитывая, что там группировка значительная, это может растянуться до последнего, например, на несколько месяцев.

Источник фото: РИА «Новости»

Но учитывая, что основные силы сосредотачиваются на узких направлениях, это говорит о том, что на них Вооруженные силы Украины значительно утратили свой потенциал. Идет планомерное решение задачи окружения группировки ВСУ, постепенное и поэтапное, по замыканию этого кольца.

Украина потеряла около 60 тысяч военных

Масштаб успеха российских войск так велик, что скрыть потери ВСУ невозможно. Если бы они продолжали свою политику наглого вранья, то им бы просто перестали верить. Информационная война хороша в том случае, если коррелируется с реальностью.

Вспоминаем времена Третьего рейха, когда гитлеровцы оставляли территории под давлением наших отцов и дедов. Геббельс говорил, что они сокращают линию фронта для повышения плотности войск. Здесь такая же картина. Они говорили, что без вести пропали 16 тысяч человек. Реальные потери ВСУ с учетом раненых уже подсчитаны специалистами — около 60 тысяч. Это огромные потери, примерно половина группировки на востоке Украине.