«Не бойтесь сдаваться, ребята». Солдат ВСУ удивился хорошему отношению в российском плену

Солдат ВСУ недавно попал в российский плен. Он сообщил представителям Минобороны, что солдаты РФ хорошо к нему отнеслись: дали сухую одежду и накормили. Видео с рассказом военнопленного опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что добровольно сдался в плен. Российские военнослужащие спасли мужчину после контузии от обстрела. Пленный солдат рассказал, что он плохо себя чувствовал и не мог пошевелиться. Военнослужащие нашли его лежащим на земле под дождем и не оставили в беде: они подняли солдата, отдали свою одежду, напоили водой и чаем.

В самом плену к украинцу также относятся хорошо. Он рассказал, что за все время не слышал ни одного «паскудного слова» со стороны российских военнослужащих.

«Все относились по-человечески. Не бойтесь сдаваться, ребята. Никто вас, как рассказывают, не убивает. Все нормально, все хорошо», — отметил украинец.

Если солдаты ВСУ положительно отзываются об условиях российского плена, то военнослужащие РФ рассказывают ужасы об отношении к ним в украинском плену. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью RT рассказал, что сотрудники СБУ регулярно пытали солдат из России. Также он отметил, что украинцы часто добровольно сдаются в плен. Глава СК сказал, что украинские солдаты осознают провал ВСУ в зоне спецоперации.