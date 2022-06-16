Завод «Азот» будет освобожден. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что пока рано называть точные сроки освобождения завода. Также Пасечник сделал ряд заявлений относительно текущей ситуации в ЛНР. Его слова также процитировал ТАСС.

В частности, Пасечник сообщил о заходе республиканских сил на территорию «Азота».

«Точной информации о числе мирных жителей, удерживаемых украинскими силовиками на заводе „Азот“, нет», — отметил он.

Также Пасечник сказал, что у ЛНР нет подтвержденных данных о пленных жителях республики. Это связано с тем, что Украина не выходит на обсуждение этой темы.

Кроме того, глава ЛНР рассказал о дальнейшей судьбе всех причастных к преступлениям против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

«Всех причастных к массовым убийствам жителей Донбасса ждет трибунал, они понесут заслуженное суровое наказание», — сообщил Пасечник.

Ранее глава республики сообщил, что его земляки проявили повышенный спрос на получение российского гражданства. Это заявление Пасечника процитировал RT. Глава ЛНР сказал, что к 12 июня более 284 тысяч жителей ЛНР уже получили российские паспорта, а число желающих растет изо дня в день.