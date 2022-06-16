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    16 июня 2022, 12:39

    Называть точные сроки освобождения «Азота» пока преждевременно — Пасечник

    Глава ЛНР заявил, что пока рано говорить о сроках полного освобождения «Азота»

    Александр Иванов

    Завод «Азот» будет освобожден. Такое заявление сделал глава ЛНР Леонид Пасечник. Его слова процитировал ТАСС.

    Называть точные сроки освобождения «Азота» пока преждевременно — Пасечник

    Он отметил, что пока рано называть точные сроки освобождения завода. Также Пасечник сделал ряд заявлений относительно текущей ситуации в ЛНР. Его слова также процитировал ТАСС.

    В частности, Пасечник сообщил о заходе республиканских сил на территорию «Азота».

    «Точной информации о числе мирных жителей, удерживаемых украинскими силовиками на заводе „Азот“, нет», — отметил он.

    Также Пасечник сказал, что у ЛНР нет подтвержденных данных о пленных жителях республики. Это связано с тем, что Украина не выходит на обсуждение этой темы.

    Кроме того, глава ЛНР рассказал о дальнейшей судьбе всех причастных к преступлениям против мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

    «Всех причастных к массовым убийствам жителей Донбасса ждет трибунал, они понесут заслуженное суровое наказание», — сообщил Пасечник.

    Ранее глава республики сообщил, что его земляки проявили повышенный спрос на получение российского гражданства. Это заявление Пасечника процитировал RT. Глава ЛНР сказал, что к 12 июня более 284 тысяч жителей ЛНР уже получили российские паспорта, а число желающих растет изо дня в день.