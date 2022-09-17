Названы версии убийства заместителя мэра Бердянска | 360°

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Названы версии убийства заместителя мэра Бердянска

РИА «Новости»: следствие назвало коммерческий заказ версией убийства заммэра Бердянска

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Одной из версий причины убийства заместителя мэра Бердянка по ЖКХ Олега Бойко и его супруги является коммерческий заказ со стороны украинских властей. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе коммерческий заказ со стороны украинских властей и работу профессиональной диверсионно-разведывательной группы», — отметил собеседник агентства.

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Следователи обнаружили на месте происшествия шесть гильз калибром девять миллиметров, предположительно, от боеприпасов к пистолету Макарова. Согласно показаниям свидетелей, выстрелы были глухими, что предполагает использование глушителя.

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О смерти Бойко и его жены стало известно 16 сентября. Их тела обнаружили в гараже собственного дома, писало Nation News.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил в двойном убийстве украинские власти. Он пообещал, что преступление не останется безнаказанным.

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