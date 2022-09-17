Названы версии убийства заместителя мэра Бердянска | 360°

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Спецоперация
17 сентября 2022, 13:13
Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ
Спецоперация
17 сентября 2022, 13:12
Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области
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Эксклюзив
17 сентября 2022, 12:46
Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной
Происшествия
17 сентября 2022, 12:40
Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком
Общество
17 сентября 2022, 12:39
Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
Спецоперация
17 сентября 2022, 12:38
ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание
Мир
17 сентября 2022, 12:29
Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана
Мир
17 сентября 2022, 12:19
Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию
Мир
17 сентября 2022, 12:14
НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине