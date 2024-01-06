Спецоперация 06 января 2024, 14:24 Названы цели российских войск после взятия Авдеевки Военный эксперт Глазунов: взятие Авдеевки откроет возможность освобождения ДНР РИА «Новости»

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Российские войска после взятия Авдеевки получат достаточное пространство для маневра для освобождения всей Донецкой Народной Республики в административных границах, а также продвижения за территорию Донбасса. Такую оценку Lenta.ru дал военный эксперт доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

Он подчеркнул, что пока не может озвучить конкретных сроков, которые понадобятся российским войскам для освобождения города. Но успех откроет хорошие перспективы.

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«Захват Авдеевки открывает оперативный простор. Это значит дальнейшее наступление в целом по Донецкой области», — заявил Глазунов.

Военный эксперт добавил, что после выхода российских войск на административные границы Донецкой области они смогут пойти еще дальше.

Глазунов подчеркнул, что перед командованием сейчас стоит задача освободить город с минимальным количеством потерь личного состава. Поэтому бои могут занять некоторое время.

В минувшую пятницу, 5 января, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что сконцентрированные около Авдеевки российские войска пошли на штурм города сразу с нескольких направлений.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что очень рад возвращению в состав региона Соледара, Артемовска и Марьинки в 2023 году. Но для полной безопасности республики необходимо выйти к административным границам бывшей Донецкой области. Сейчас это одна из главных задач, которые стоят перед участниками спецоперации.