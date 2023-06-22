Спецоперация 22 июня 2023, 13:47 Названы суточные потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны России заявило об уничтожении 45 украинских боевиков на Херсонском направлении

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Действующие на Херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 45 украинских боевиков за минувшие сутки. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в ходе действий российских военных противник понес огневое поражение.

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«На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 105-ти украинским подразделениям на огневых позициях, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники в 124-х районах проведения специальной военной операции.

Также за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того за сутки они сбили 15 беспилотников, выпущенных противником по населенным пунктам Харьковской и Херсонской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.