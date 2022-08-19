Названы сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

США станут полномасштабным участником конфликта на Украине в случае крупной победы российских войск. О таком развитии событий предупредил профессор кафедры политологии университета в Чикаго Джон Миршаймер в материале для издания Foreign Affairs.

По его мнению, наиболее вероятен вариант, при котором администрация США пошлет сухопутный контингент на Украине в случае близкой разгромной победы российских войск над ВСУ. Чтобы не допустить этого, Джо Байден попытается изменить ситуацию путем ввода американских войск.

Миршмайер допустил, что если специальная операция России затянется до конца 2022 года, то США могут рассмотреть вариант отправки на Украину частей регулярной армии.

Также вероятен сценарий, при котором США окажутся втянуты в ситуацию на Украине, сами того не желая.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что политическая верхушка США делает все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине.