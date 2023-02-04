Спецоперация 04 февраля 2023, 08:31 Названы сроки уничтожения западной бронетехники в зоне СВО Политолог Холащинский: поставленную ВСУ западную бронетехнику уничтожат за квартал Википедия

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Полученной от западных стран бронетехники украинским военным хватит примерно на один квартал. Такое предположение в эфире радиостанции Radio Maryja высказал польский политолог Кристиан Холащинский.

«Если считать всю технику, о которой говорят, то это примерно до 170 танков и боевых машин. Однако в течение прошлых 11 месяцев украинские военные уже потеряли до 550 различной тяжелой боевой техники. Думаю, новых поставок хватит примерно на квартал», — сказал он.

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Холащинский отметил, что украинский конфликт «перемолотит» любую военную технику.

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Ранее правительство Германии объявило, что поставит на Украину танки Leopard 2, и позволит передать эту технику ВСУ остальным странам.

Власти США также анонсировали передачу Украине танков Abrams, но с ослабленной броней. Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор объяснял, что броня последних версий Abrams содержит в себе сложные композитные материалы, поэтому Штаты не хотят, чтобы эти разработки попали в руки России.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стране есть чем ответить на поставки Украине западных танков.