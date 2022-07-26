Названы сроки полного освобождения ДНР

Силы Донецкой Народной Республики готовы взять территорию республики под контроль до конца лета. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы», — ответил он на вопрос о сроках выхода на конституционные границы республики к лету.

ВСУ вечером 26 июля атаковали 122-миллиметровыми снарядами Горловку и Михайловку в ДНР. По каждому населенному пункту выпустили по пять снарядов. Днем украинские военные подвергли обстрелу Республиканскую клиническую психиатрическую больницу Минздрава.