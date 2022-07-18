Названы сроки освобождения Соледара от украинских боевиков

Освобождение от украинских боевиков города Соледар, расположенного в Донецкой Народной Республике, начнется на этой неделе. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Он отметил, что сейчас украинские военные контролируют половину населенного пункта. Остальная часть территории находится под контролем Вооруженных сил республик Донбасса.

«Ситуация пятьдесят на пятьдесят, поэтому в ближайшее три-четыре дня начнется его полное освобождение», — заявил Киселев.

О входе российских военных и подразделений ЛНР в Соледар помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил на прошлой неделе. Он отметил, что военные захватили склад с украинским вооружением, где обнаружили более шести тысяч боеприпасов.