Спецоперация 25 декабря 2022, 15:18 Названы самые опасные боевики в рядах ВСУ Офицер НМ ЛНР Марочко назвал фашистов в рядах ВСУ самыми опасными бойцами РИА «Новости»

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Самыми опасными противниками в рядах украинской армии являются военнослужащие, поддерживающие фашистскую идеологию. Об этом в беседе с Ura.ru заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Самыми опасными являются мотивированные противники. То есть это фашисты, националисты, радикалы, которые привержены фашистской идеологии. Они готовы убивать детей, женщин и стариков без зазрения совести», — рассказал он.

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Марочко отметил, что эти боевики обстреливают населенные пункты, где нет российских военных.

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«В первую очередь, эту категорию граждан нужно денацифицировать и демилитаризовать. Общаться с ними по-другому не получится. У нас ничего не вышло, когда мы пытались решить конфликт мирным путем», — добавил он.

Офицер ЛНР отметил, что в рядах ВСУ есть и менее опасные бойцы, которые переходят на сторону России. В основном эти военнослужащие отказываются выполнять приказы командования и покидают свои позиции.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ перебросили дополнительные резервы в район населенного пункта Сватово в ЛНР.