Спецоперация 28 августа 2023, 09:53 Названы преимущества российского снаряда «Краснополь» РИА «Новости»: «Краснополь» оказался более точным, чем американский Exalibur Википедия

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Управляемый артиллерийский снаряд (УАС) «Краснополь» ВС России продемонстрировал в зоне специальной военной операции на Украине большую точность, нежели УАС M982 Exalibur американского производства. Об этом говорят данные статистики, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«„Краснополь“ демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Exalibur», — заявил собеседник агентства.

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По его словам, «Краснополь» может прямым попаданием поражать цели. Американский снаряд справляется с такими заданиями намного хуже.

Еще одна сильная сторона российского УАС состоит в том, что он может наносить удары по движущимся объектам. У его конкурента так не получится сделать из-за метода наведения: американский снаряд имеет возможность поражать исключительно стационарные объекты.

«Краснополь» создали специалисты холдинга «Высокоточные комплексы». Усовершенствованные версии боеприпаса недавно начали поставлять в российские войска.