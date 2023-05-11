11 мая 2023, 00:04
Названы предпосылки для наступления армии России в зоне спецоперации
Военный эксперт Литовкин: освобождение Артемовска откроет путь ко всей ДНР
Российская армия все еще не приступила к масштабному наступлению в зоне проведения спецоперации. Пока военные проводят планомерную работу по уничтожению вражеских войск на фоне бравурных заявлений ВСУ о будущем контрнаступлении. Об этом в беседе с Ura.ru заявили опрошенные военные эксперты.
Старший лейтенант в Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Александр Матюшин заявил, что основные удары российских сил сейчас приходятся по Угледару и Запорожью, куда командование ВСУ перекинуло большие силы.
Реклама
«Линия фронта замерла в ожидании большого наступления», — добавил он.
Матюшин подчеркнул, что также наступление российских сил идет в Купянске и Артемовске, но крупным его пока назвать нельзя.
Военный обозреватель и полковник в отставке Дмитрий Литовкин спрогнозировал, что крупное наступление начнется после полного освобождения Артемовска.
«Город откроет нам дорогу на Краматорск, Кременчуг, Марьинку, и мы полностью освободим ДНР», — заявил он.
По его словам, командование Украины из-за нехватки техники постоянно переносит время своего контрнаступления, потому что понимает, что это приведет к полному разгрому.
Российские силы продолжают наступление на позиции ВСУ в Артемовске. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Южная группировка российских войск уничтожила в Артемовске бригаду украинских войск, а штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продвинулись в северо-западных и западных кварталах города.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама