Спецоперация 11 мая 2023, 00:04 Названы предпосылки для наступления армии России в зоне спецоперации Военный эксперт Литовкин: освобождение Артемовска откроет путь ко всей ДНР РИА «Новости»

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Российская армия все еще не приступила к масштабному наступлению в зоне проведения спецоперации. Пока военные проводят планомерную работу по уничтожению вражеских войск на фоне бравурных заявлений ВСУ о будущем контрнаступлении. Об этом в беседе с Ura.ru заявили опрошенные военные эксперты.

Старший лейтенант в Народной милиции Донецкой Народной Республики в отставке Александр Матюшин заявил, что основные удары российских сил сейчас приходятся по Угледару и Запорожью, куда командование ВСУ перекинуло большие силы.

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«Линия фронта замерла в ожидании большого наступления», — добавил он.

Матюшин подчеркнул, что также наступление российских сил идет в Купянске и Артемовске, но крупным его пока назвать нельзя.

Военный обозреватель и полковник в отставке Дмитрий Литовкин спрогнозировал, что крупное наступление начнется после полного освобождения Артемовска.

«Город откроет нам дорогу на Краматорск, Кременчуг, Марьинку, и мы полностью освободим ДНР», — заявил он.

По его словам, командование Украины из-за нехватки техники постоянно переносит время своего контрнаступления, потому что понимает, что это приведет к полному разгрому.

Российские силы продолжают наступление на позиции ВСУ в Артемовске. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что Южная группировка российских войск уничтожила в Артемовске бригаду украинских войск, а штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продвинулись в северо-западных и западных кварталах города.