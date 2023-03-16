Спецоперация 16 марта 2023, 15:06 Названы потери ВСУ за сутки на Херсонском направлении Минобороны: ВС России за сутки ликвидировали свыше 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий на Херсонском направлении уничтожили более 35 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска нанесли огневое поражение противнику на Херсонском направлении, уничтожив свыше 35 украинских военнослужащих», — сказал он.

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Кроме того, националисты лишились гаубицы Д-30, двух боевых машин реактивной системы залпового огня «Град» и одного танка.

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Также российские войска добились оперативных успехов на Краснолиманском направлении, уничтожив более 100 человек живой силы ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что при попытке разведки боем в регионе боевики потеряли свыше 40 человек и восемь единиц тяжелой техники.