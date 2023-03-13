Спецоперация 13 марта 2023, 14:26 Названы потери ВСУ за сутки на Донецком направлении Минобороны сообщило о ликвидации 190 боевиков ВСУ от ударов Южной группировки войск РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки российских войск ударами авиации и огнем артиллерии за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что на этом участке проведения специальной военной операции также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б», принадлежавшие украинским войскам.

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«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица „Мста-Б“», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что действующие на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки российских войск «Восток» за сутки уничтожили до 60 украинских военных, два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30.

Войска противника располагались около Угледара в Донецкой Народной Республике, сел Полтавка и Щербаки, а также города Гуляйполя Запорожской области.