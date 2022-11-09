Названы потери ВСУ при попытке наступления на Херсонскую область | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 13:04 Названы потери ВСУ при попытке наступления на Херсонскую область Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ понесли потери на севере Херсонской области Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

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Российские военные в Херсонской области ликвидировали свыше 200 украинских националистов 8 ноября при отражении попытки наступления ВСУ на регион. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

«Пару сотен у них накрыло. Там колонны шли приличные. Они сразу на трех направлениях наступали», — заявил он.

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Стремоусов уточнил, что среди атаковавших оказалось много польских и англоязычных наемников.

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Ранее заместитель главы отметил доблесть и мужество российских военных, принявших бой на оборонительных сооружениях, писал RT.

Стремоусов заявлял, что развязка боестолкновений за Херсон наступит в ближайшие дни. Он подчеркнул, что власти подготовились ко всем вариантам развития ситуации, даже самым сложным.

По его словам, жители правобережной части столицы региона переехали на левый берег Днепра, а само перемещение носило лишь рекомендательный характер.

Накануне стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в небе над поселком Камышаны Херсонской области.