Названы потери ВСУ при попытке наступления на Херсонскую область | 360°

09 ноября 2022, 13:04
Названы потери ВСУ при попытке наступления на Херсонскую область
Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ понесли потери на севере Херсонской области
Российские военные в Херсонской области ликвидировали свыше 200 украинских националистов 8 ноября при отражении попытки наступления ВСУ на регион. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Пару сотен у них накрыло. Там колонны шли приличные. Они сразу на трех направлениях наступали», — заявил он.
Реклама
Стремоусов уточнил, что среди атаковавших оказалось много польских и англоязычных наемников.
Реклама
Ранее заместитель главы отметил доблесть и мужество российских военных, принявших бой на оборонительных сооружениях, писал RT.
Стремоусов заявлял, что развязка боестолкновений за Херсон наступит в ближайшие дни. Он подчеркнул, что власти подготовились ко всем вариантам развития ситуации, даже самым сложным.
По его словам, жители правобережной части столицы региона переехали на левый берег Днепра, а само перемещение носило лишь рекомендательный характер.
Накануне стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в небе над поселком Камышаны Херсонской области.
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
Реклама
Реклама