Важное 15 февраля 2023, 14:51 Названы потери ВСУ при наступлении российских войск на Донецком направлении Минобороны сообщило об уничтожении 190 украинских военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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Артиллерия «Южной» группировки войск в ходе продолжения успешного наступления на Донецком направлении уничтожила до 190 украинских военных. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили на этом участке проведения специальной военной операции две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийскую систему М777.

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Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударила по позициям противника около Угледара и села Новоселовка Донецкой Народной Республики.

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«Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходную гаубицу „Гвоздика“», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30, принадлежащие ВСУ.

Всего за сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск поразили 87 подразделений ВСУ на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной техники противника 112и районах проведения специальной военной операции.