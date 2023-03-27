Спецоперация 27 марта 2023, 08:40 Названы потери ВСУ под Артемовском за прошлую неделю Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ потеряли до 1,5 тысяч солдат под Артемовском за неделю РИА «Новости»

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Украинские войска за прошлую неделю в боях под городом Артемовск в Донецкой Народной Республике потеряли до 1,5 тысяч человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«За прошлую неделю украинские боевики потеряли около 1 500 человек убитыми и еще примерно 3 000 составили санитарные потери. Около 20% из раненых получили серьезные травмы, потом их комиссуют», — сказал он.

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Артемовск находится в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республике, сейчас за город идут ожесточенные бои.

Британская газета The Times сообщала, что ежедневно в боях за Артемовск украинские военные теряют до 200 человек. Авторы статьи уточнили, что перед ВСУ встал выбор: выводить войска или удерживать город, не считаясь с понесенными потерями.

Глава группы «Вагнера» Евгений Пригожин сообщал, что ВСУ усиливают группировки в районе Артемовска, сосредоточив свыше 80 тысяч человек на подходах к городу.