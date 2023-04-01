01 апреля 2023, 15:44
Названы потери ВСУ на Купянском направлении за сутки
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 человек
Потери подразделений ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки составили до 50 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Группировка войск „Запад“ огнем артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Табаевка и Синьковка Харьковской области поразила живую силу и технику противника, потери ВСУ составили до 50 человек», — сказал он.
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Кроме того, боевики потеряли гаубицу Д-30 и два автомобиля.
На Запорожском и Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 50 человек. Также боевики лишились гаубицы Д-20, трех автомобилей и двух бронированных машин.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада с боеприпасами 127-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области.
С начала спецоперации российские войска уничтожили уже свыше 8497 украинских танков и других боевых бронированных машин, отметили в ведомстве.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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