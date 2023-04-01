Спецоперация 01 апреля 2023, 15:44 Названы потери ВСУ на Купянском направлении за сутки Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 50 человек Ministry of Defense of Ukraine

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Потери подразделений ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки составили до 50 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Группировка войск „Запад“ огнем артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Табаевка и Синьковка Харьковской области поразила живую силу и технику противника, потери ВСУ составили до 50 человек», — сказал он.

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Кроме того, боевики потеряли гаубицу Д-30 и два автомобиля.

На Запорожском и Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 50 человек. Также боевики лишились гаубицы Д-20, трех автомобилей и двух бронированных машин.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада с боеприпасами 127-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области.

С начала спецоперации российские войска уничтожили уже свыше 8497 украинских танков и других боевых бронированных машин, отметили в ведомстве.