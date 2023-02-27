Спецоперация 27 февраля 2023, 14:51 Названы потери ВСУ на Купянском направлении за минувшие сутки Минобороны сообщило о ликвидации 70 украинских военных на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины потеряли до 70 человек личного состава в результате огневого поражения со стороны Западной группировки российских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что противник сконцентрировал свои силы около поселка Новоселовское Луганской Народной Республики, поселков Двуречная, Ольшана, сел Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый и Синьковка Харьковской области.

Реклама

В результате удара российских войск противник, кроме части личного состава, также потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Реклама

«За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы подразделений группировки войск «Центр» нанесла удары по скоплениям военной силы и боевой техники противника.

ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 140 человек, а также лишились трех боевых бронированных машин, трех автомобилей, самоходной гаубицы «Гвоздика» и гаубицы Д-20.