02 марта 2023, 15:01
Названы потери ВСУ на Купянском направлении на сутки
Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на Купянском направлении за сутки
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 50 украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Ударами тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и армейской авиации группировки войск „Запад“ уничтожили подразделение противника, потери составил более 50 бойцов ВСУ и два автомобиля», — сказал он.
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Также армия России добилась успехов на Донецком направлении. Группировка «Юг» за сутки уничтожила свыше 270 украинских военнослужащих, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», девять автомобилей, три бронированные машины и шесть боевых машин пехоты.
Кроме того, российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 85 украинских боевиков за сутки, три боевые бронированные машины, один танк, две самоходные гаубицы «Акация» и 12 автомобилей, сообщало Минобороны.
Минобороны РФ
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