Спецоперация 02 марта 2023, 15:01 Названы потери ВСУ на Купянском направлении на сутки Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на Купянском направлении за сутки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 50 украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Ударами тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и армейской авиации группировки войск „Запад“ уничтожили подразделение противника, потери составил более 50 бойцов ВСУ и два автомобиля», — сказал он.

Реклама

Также армия России добилась успехов на Донецком направлении. Группировка «Юг» за сутки уничтожила свыше 270 украинских военнослужащих, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», девять автомобилей, три бронированные машины и шесть боевых машин пехоты.

Кроме того, российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 85 украинских боевиков за сутки, три боевые бронированные машины, один танк, две самоходные гаубицы «Акация» и 12 автомобилей, сообщало Минобороны.