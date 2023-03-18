Спецоперация 18 марта 2023, 17:04 Названы потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки Минобороны: ВСУ потеряли около 150 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики потеряли около 150 человек живой силы на Купянском и Краснолиманском направлениях в ходе боевых действий за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Российские военные нанесли комплексное огневое поражение ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях, уничтожив до 150 военнослужащих», — сказал он.

Реклама

Конашенков уточнил, что на Купянском направлении, в Луганской народной республики и Харьковской области, российские войска уничтожили до 50 украинских боевиков, артиллерийскую систему М777 и два автомобиля.

Реклама

На Краснолиманском направлении, в Донецкой народной республике, ВС России ликвидировали около 100 украинских боевиков, гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две боевые бронированные машины и две боевые машины пехоты.

Также ранее Минобороны сообщило об уничтожении до 120 украинских военнослужащих на Донецком направлении.