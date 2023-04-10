Спецоперация 10 апреля 2023, 14:44 Названы потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Минобороны: ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 50 бойцов РИА «Новости»

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Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 50 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Артиллерия и оперативно-тактическая авиация группировки войск „Центр“ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Омельник, Червонная Криница и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника составили до 50 человек», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что также ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», двух пикапов и боевой бронированной машины.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении, противник лишился до 40 военнослужащих.

Кроме того, в боях на Донецком направлении украинские боевики потеряли до 290 человек за сутки.