Спецоперация 04 марта 2023, 13:40 Названы потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях превысили 80 бойцов РИА «Новости»

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Украинские подразделения за прошедшие сутки потеряли свыше 80 человек живой силы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Группировка войск „Восток“ нанесла поражение силам ВСУ на Запорожской и Южно-Донецком направлениях, в районе населенных пунктов Каменское и Щербаки Запорожской области, а также Новополя, Угледара и Водяного в ДНР», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что ВСУ потеряли свыше 80 человек живой силы, а также две гаубицы Д-20 и танк.

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Минобороны сообщало, что на Херсонском направлении украинские боевики потеряли свыше 70 человек за сутки, а также гаубицу Д-30, 20 автомобилей и американскую артиллерийскую систему М777.

Кроме того, российские военные уничтожили локатор для наведения ракет С-300 около населенного пункта Дружковка в ДНР.