Спецоперация 18 февраля 2023, 14:41 Названы потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских военных на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские войска нанесли огневое поражение противнику на Херсонском направлении. За сутки на этом участке проведения специальной военной операции ВСУ потеряли до 20 человек личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На этом участке российские войска уничтожили четыре самоходные гаубицы «Гвоздика», принадлежащие ВСУ.

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Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российской группировки войск «Восток» поразила подразделения войск противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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ВСУ сконцентрировали свои силы около Угледара и села Пречистовка Донецкой Народной Республики, а также села Полтавка в Запорожской области.

Общие потери противника в результате ударов составили более 50 военных убитыми и ранеными. Также украинские войска лишились четырех боевых бронированных машин, двух пикапов и гаубицы Д-20. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара.

Всего за сутки российские войска поразили 85 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, а также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 112 районах проведения специальной военной операции.