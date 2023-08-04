Важное 04 августа 2023, 14:39 Названы потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления Минобороны сообщило об уничтожении 43 тысяч украинских боевиков с начала контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Контрнаступление украинских войск привело к серьезным потерям личного состава. С начала проведения атак украинская армия потеряла более 43 тысяч человек личного состава. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в число погибших украинских военных не включили раненых, доставленных в госпитали, иностранных наемников, а также боевиков, ликвидированных в ходе ударов высокоточным оружием по тыловым районам.

Конашенков добавил, что на линии соприкосновения в течение июня и июля удары российских войск уничтожили более 4900 единиц украинской военной техники. Среди них 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и другие бронированные машины, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую бронированную машину пехоты Bradley.

Кроме того, ВСУ лишились 747 артиллерийских орудий и минометов, включая 76 американских систем М777 и 84 артиллерийские установки, предоставленные Польшей, Францией, Германией и США.

Представитель Минобороны сообщил, что за минувшие сутки украинские войска совершили несколько попыток атак позиций российских войск на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Восемь попыток наступления ВСУ отразили подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении. Решительные действия позволили им выйти на более выгодные позиции.

На этом участке проведения специальной военной операции российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Противник потерял до 185 человек личного состава, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

Действующие на Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в сторону села Старомайорское Донецкой Народной Республики. В ходе продвижение они улучшили свое тактическое положение.

Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение 31-й и 35-й механизированным бригадам морской пехоты ВСУ.

Попытку атаки войск противника на Запорожском направлении отразили авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы, не подпустив украинских военных к селу Работино.

Также на этом участке проведения специальной военной операции потери в живой силе и технике понесли 33-я, 47-я, 65-я и 118-я механизированные бригад ВСУ.

Четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ отразили отряды Западной группировки войск на Купянском направлении. Кроме того, штурмовые отряды продолжили наступление на широком фронте и вышли на выгодные позиции в Харьковской области.

В ходе боев поражение понесли сразу девять бригад ВСУ, которые потеряли до 45 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийскую систему М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и Krab.