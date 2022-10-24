Названы последствия провокации властей Украины с «грязной бомбой» | 360°

Важное 24 октября 2022, 14:43 Названы последствия провокации властей Украины с «грязной бомбой» Минобороны: подрыв Украиной «грязной бомбы» заразит площадь в несколько тысяч километров РИА "Новости"

Читать 360tv в

Радиоактивное вещество из «грязной бомбы» способно загрязнить территорию в несколько тысяч квадратных километров, а живущие на этих землях люди окажутся подвержены лучевой болезни. О последствиях применения Украиной маломощного ядерного боеприпаса рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На Украине, подчеркнул он, продолжают работать предприятия атомной промышленности, обладающие достаточным запасом радиоактивных веществ. Кроме того, есть девять бассейнов, где хранится уже отработанное ядерное топливо, а также хранилища на Чернобыльской атомной электростанции. Это без учета добываемой в стране урановой руды.

Реклама

По словам Кириллова, украинские власти замаскируют подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса для последующего обвинения в использовании тактического ядерного оружия.

Реклама

«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», — заявил генерал-лейтенант.

Он добавил, что «грязной бомбой» Украина хочет запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию в качестве ядерного террориста.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», — подытожил Кириллов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реальной угрозу использования властями Украины «грязной бомбы». При этом он отметил, что недоверие военных США, Великобритании и Франции к этой информации не делает ее менее реальной.