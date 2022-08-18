Названы последствия остановки Запорожской АЭС для Украины

Остановка работы Запорожской АЭС приведет к энергетическому кризису на Украине. Об этом предупредил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в последнее время цифры были еще больше. До недавних пор ежедневный объем поставляемой электроэнергии доходил до 72 миллионов рублей. Поставки с Запорожской АЭС, подчеркнул представитель ВГА, покрывают все текущие потребности Украины. Также власти страны зарабатывают деньги на экспорте электроэнергии.

«Остановить реактор — это не проблема, это пять-десять секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать — и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», — пояснил Рогов.

По его словам, сейчас Запорожская АЭС работает только на 17-20% от всей своей мощности. При этом станция пока не законсервирована.