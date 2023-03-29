Эксклюзив 29 марта 2023, 11:35 Названы основные мотивы западных наемников участвовать в конфликте на стороне Украины Военный эксперт Михайлов назвал всех наемников с Запада на Украине преступниками РИА «Новости»

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Иностранные наемники, отправляющиеся на Украину, — преступники. Они едут туда по большей части ради денег, некоторые — по идеологическим мотивам. Российским военным нужно сделать так, чтобы отбить у них охоту сражаться за киевский режим. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«СМИ пишут, что на Украину поехал воевать лидер австралийских неонацистов некто [Дэниэл] Ньюман, то есть преступник. Удивляться тут нечему. Все западные наемники, кто едет на Украину, — преступники», — сказал он.

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Михайлов добавил, что за Украину сейчас, в частности, сражаются «так называемые ичкерийцы», косовские албанцы.

«Они все являются членами террористических организаций, которые таковыми считаются даже в США. Не счесть, сколько действительно преступников, душегубов за Украину. Конфликт на Украине стал прибежищем для таких недочеловеков», — отметил военный эксперт.

По его словам, сейчас наемникам на Украине платят огромные деньги как свои организации, так и США «через украинских коммивояжеров».

«Многие там не ради каких-то интересов, а просто, чтобы убивать за деньги. Им все равно, кого. Сейчас им платят за то, чтобы убивать русских. Завтра им будут платить за то, чтобы убивать немцев, — они пойдут убивать немцев. Идеологических неонацистов там тоже хватает. Вот они еще как-то за идею, а когда еще деньги платят — вообще замечательно», — высказал мнение Михайлов.

По его мнению, России и другим странам сейчас нужно заниматься укреплением идеологий, чтобы не допустить такого впредь. Собеседник «360» отметил, что многие иностранные наемники жалеют, что поехали на Украину.