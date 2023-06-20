Спецоперация 20 июня 2023, 04:42 Названы направления, которые могут выбрать ВСУ вместо Запорожья Военкор Ткач: ВСУ вместо Запорожья могут выбрать ДНР или Харьковскую область РИА «Новости»

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Военкор Василий Ткач предположил, куда могут пойти ВСУ вместо Запорожья. Это три направления — ЛНР, ДНР или Хакрьковская область, рассказал он в беседе с Ura.ru.

«Это может быть Донецкая Народная Республика. Там достаточно плотно идут бои. Возможно наступление на границе с Луганской Народной Республикой либо в той части Харьковской области, которая контролируется российскими войсками», — спрогнозировал журналист.

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Исключением в данном случае будет Херсонская область, где украинцы взорвали дамбу Каховской ГЭС, фактически отрезав для себя возможность наступления. Нормальные боевые действия там вести невозможно, уточнил Ткач.

Наиболее вероятным видится наступление ВСУ на ДНР, где находится большое скопление украинских войск. Там недавно освободили Артемовск, а сейчас идут бои под Марьинкой и Угледаром. Однако, отметил военкор, наступать там будет гораздо сложнее, чем на Запорожскую область. Политической выгоды от таких действий будет меньше.

Ранее украинский военный эксперт Олег Стариков сообщил, что украинские военные, несмотря на громкие рассказы о своем контрнаступлении, не могут дойти до первой линии обороны и закрепиться там. Пока Киев планировал активные действия, Россия поменяла командование и соорудила линии обороны.