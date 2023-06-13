Спецоперация 13 июня 2023, 08:39 Названы ключевые проблемы ВСУ в ходе контрнаступления Профессор Лондонского колледжа Кларк: недостаток авиации является ключевой проблемой ВСУ Flickr

Читать 360tv в

Нехватка современной авиации и доминирование российской артиллерии на поле боя являются ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на поле боя в ходе контрнаступления. Об этом изданию Business Insider заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

Кларк напомнил, что Украина все еще не получила обещанные ей западные истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку войскам с воздуха. Еще одной проблемой профессор назвал недостаток мобильных систем противовоздушной обороны для прикрытия наземных подразделений на передовой.

Реклама

Президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ 9 июня. Он отметил, что операция началась провально: украинские войска не добились поставленных целей ни на одном участке фронта. Однако при этом глава государства констатировал сохранение наступательного потенциала Вооруженных сил Украины.