Названы истинные цели обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция стала первым подобным объектом в истории, вокруг которого ведутся боевые действия. Поэтому все это требует особого подхода. Но обстрелы ВСУ и завербованные украинскими спецслужбами наводчики вовсе не преследуют цель уничтожить станцию. Об этом «360» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что главное разведывательное управление Украины заранее подготовило диверсантов и агентов, перед которыми поставили задачу наводить вооружение для стрельбы по АЭС, но делать это так, чтобы не произошло катастрофы.

«Я не думаю, что они настолько идиоты, что решили разрушить АЭС. Это попытка создать политический нонсенс. На территории стратегического объекта находятся войска. Давайте их оттуда выгоним и установим демилитаризованную зону, введем голубые каски, возьмем циркуль и проведем радиус безопасности в 250−300 километров. Туда попадают Одесса, Запорожье, Николаев, Херсон. То есть мы должны оттуда реально уйти. Это политические игрища», — подчеркнул Матвийчук.

Он добавил, что агенты украинских спецслужб наводили артиллерию для обстрела станции, но делали это так, «чтобы не попасть туда, куда не надо попасть». По словам эксперта, подготовленные украинскими спецслужбами диверсанты сейчас действуют на всех освобожденных территориях. Вычислить их можно по поведению или прослушиванию телефонных разговоров. В Крыму уже обнаружили двоих.

ГУ МВД Запорожской области сообщило о задержании в Энергодаре двух бывших сотрудников атомной электростанции, которые занимались наведением артиллерии ВСУ. В ближайшее время им предъявят обвинение в международном терроризме, так как риск от повреждения АЭС мог привести к катастрофе по всей Восточной Европе. Наказание по этой статье предусматривает от 10 лет до пожизненного.