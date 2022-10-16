Названы ежедневные потери ВСУ в ходе спецоперации | 360°

Спецоперация 16 октября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Названы ежедневные потери ВСУ в ходе спецоперации Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: ВСУ ежедневно теряют около 500 человек РИА Новости

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Украинские войска каждый день в совокупности по всей линии фронта теряют около 500 человек. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал командир спецподразделения «Ахмат», секретарь Совета безопасности республики Чечня Апты Алаудинов.

«Однозначно, украинская сторона несет потери около 500 человек в день. Это уже не говоря об оснащении, вооружении и технике», — заявил он.

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Алаудинов отметил, что боевики не хотят забирать с собой тела погибших сослуживцев.

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«Они не отчитываются о трупах, оставляя их на передовой. Если станут забирать, то народ начнет примерно понимать, сколько каждый день погибают военных ВСУ», — добавил он.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что иностранные наемники в рядах ВСУ стали чаще погибать из-за падения общего уровня профессионализма боевиков. Он привел в пример ситуации, при которой группа польских наемников подорвалась на одной растяжке в регионе.

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