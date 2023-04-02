Спецоперация 02 апреля 2023, 13:24 Названы два самых вероятных направления для контратаки ВСУ Полковник Литовкин заявил о возможной контратаке ВСУ в Артемовске и Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские боевики совершат попытку наступления в районе города Артемовска Донецкой Народной Республики и в Запорожской области. Об этом изданию Ura.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его мнению, националисты предпримут попытку перерезать российским военным путь на Крым в Запорожской области.

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«Также есть направление к Артемовску, так называемая Соледарско-Угледарская дуга. Они могут наступать на этих направлениях. Но только во время реального боя возможно увидеть, способны они к этому или нет», — отметил он.

Ранее немецкий военный эксперт Густав Грессель заявил, что все заявления командования ВСУ о подготовке контрнаступления являются лишь пропагандистским трюком. Он отметил, что у украинских военных нет достаточных людских резервов и техники, чтобы добиться успеха на поле боя.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ проведут контрудар в апреле или мае сразу по нескольким направлениям.