Названо условие проведения референдума в Запорожской области

Перед референдумом о вхождении Запорожской области в состав России нужно освободить всю территорию региона от неонацистов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его процитировал ТАСС.

«Часть Запорожья пока под властью Киева — необходимо, чтобы вся территория была зачищена, чтобы все жители Запорожья смогли заявить о своем отношении к тем вопросам, которые будут поставлены на референдуме», — отметил сенатор.

По его мнению, Россия не станет отталкивать жителей Запорожской области, если те решат к ней присоединиться, но реакция международного сообщества будет негативной.

«Она всегда была негативная. Точно такая же была ситуация и с Крымом. Но мы возвращаем Русский мир к его исконным границам. Реакция международного сообщества вторична», — пояснил Джабаров.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий уже подписал указ о проведении референдума. Предполагается, что он состоится в очном формате, написал RT. Возможность электронного голосования также рассматривают, пока вопрос не решен.