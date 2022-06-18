Названо условие, при котором переговоры России и Украины будут иметь смысл

Россия не против переговоров с Украиной, но необходим предмет разговора, соответствующий раскладу сил». Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Он прокомментировал заявление главы украинской делегации Давида Арахамии о том, что переговоры двух стран могут возобновиться в конце лета.

«Это может иметь хоть какое-то значение, если будет предмет для разговора и для переговоров», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он добавил, что «позиция России известна», спецоперация идет по плану и Россию «устраивает расклад сил».

По мнению Шхагошева, Украина играет на публику, говоря о переговорах. Если украинская сторона считает это выгодным, она может использовать такую риторику, заметил политик.

«Никто больше чем Россия в течение восьми лет не пробовал решать проблемы, связанные с ДНР и ЛНР, именно дипломатическим путем», — напомнил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина «расписалась в том, что не хочет переговоров». В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на возобновление переговорного процесса «можно рассчитывать с трудом».