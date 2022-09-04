Спецоперация 04 сентября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Около 60 журналистов прибыли на Запорожскую АЭС с миссией МАГАТЭ Минобороны России сообщило о привлечении Украиной журналистов к провокации на ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Операцию по захвату Запорожской АЭС украинскими боевикам готовились освещать нанятые властями Украины журналисты. Автомобили с подготовленными сотрудниками СМИ присоединились к кортежу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который направлялся на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что визит международных специалистов детально проработали и согласовали по всем документам.

Реклама

По просьбе представителей МАГАТЭ также составили список из 60 журналистов из разных стран, которые сопровождали миссию.

Реклама

На подконтрольную России территорию Запорожской области всех пускали по спискам.

Отправленных для освещения провокации на станции сотрудников СМИ Украины, США и Великобритании в согласованных в документах не оказалось. Поэтому через линию разграничения их не пропустили.

Штурм Запорожской АЭС украинскими боевиками наблюдали 60 журналистов из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, которые приехали вместе с миссией МАГАТЭ.

Для безопасности журналистов их переместили в бомбоубежище, пока шел массированный обстрел станции и жилых кварталов Энергодара.

Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что под видом журналистов власти Украины хотели провести на Запорожскую АЭС шпионов и диверсантов. Но их вовремя раскрыли и на территорию станции они не попали.

Нападение на атомную электростанцию около Энергодара в день визита миссии МАГАТЭ произошло рано утром. Украинские диверсанты пытались совершить атаку с двух позиций.

Первая группа из 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища, где их заблокировали и ликвидировали российские войска. Вторая группировка на баржах прибыла к селу Водяное, где удар нанесла российская авиация.

В Минобороны подчеркнули, что украинские боевики пытались захватить членов международной организации, чтобы шантажировать мировое сообщество, требуя создания демилитаризованной зоны.

На следующий день, когда на Запорожской АЭС продолжали оставаться несколько членов миссии МАГАТЭ, Украина направила новую группу диверсантов для захвата объекта.

На берег в районе Энергодара и Днепрорудного прибыли две группы из 42 катеров и моторных лодок, где находились более 250 боевиков, в том числе иностранных наемников.

Авиаудар по ним нанесли четыре истребителя Су-30 и два вертолета Ка-52, уничтожив 20 лодок и катеров. Остальные суда отплыли в сторону украинского берега, но российская артиллерия обстреляла участок их высадки. Общие потери ВСУ составили 47 бойцов и 10 иностранных наемников, ранения получили 23 человека.

0 0 0 0 0 0