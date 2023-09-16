Важное 16 сентября 2023, 14:27 Названо количество ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ за неделю Минобороны заявило об 11 ударах по объектам ВСУ высокоточным оружием за неделю

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Российские войска с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что для массированных атак использовали высокоточное дальнобойное оружие воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Представитель Минобороны заявил, что под ударами российского оружия оказались объекты портовой инфраструктуры, места производства и хранения морских беспилотных катеров, склады с горючим, боеприпасами, в том числе западными, а также пункты размещения личного состава украинских сил.

В результате проведенных атак российские войска сорвали поставки дополнительных сил и техники вражеским группировкам на Донецком и Запорожском направлениях, остановили передачу западного оружия, а также уничтожили большой арсенал с боеприпасами, предназначенными для украинских боевиков.