16 сентября 2023, 14:27
Названо количество ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ за неделю
Минобороны заявило об 11 ударах по объектам ВСУ высокоточным оружием за неделю
Российские войска с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что для массированных атак использовали высокоточное дальнобойное оружие воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
Представитель Минобороны заявил, что под ударами российского оружия оказались объекты портовой инфраструктуры, места производства и хранения морских беспилотных катеров, склады с горючим, боеприпасами, в том числе западными, а также пункты размещения личного состава украинских сил.
В результате проведенных атак российские войска сорвали поставки дополнительных сил и техники вражеским группировкам на Донецком и Запорожском направлениях, остановили передачу западного оружия, а также уничтожили большой арсенал с боеприпасами, предназначенными для украинских боевиков.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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