Названо количество ударов ВСУ по Херсонской области с начала спецоперации

Украинские боевики с начала проведения специальной операции нанесли по территории Херсонской области около 3700 ракетно-артиллерийских ударов. Такое заявление сделал в эфире Первого канала заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в регионе достаточно стабильная. Ударов больше не стало, но теперь украинские боевики используют новое высокоточное вооружение.

«Общее количество нанесенных ракетно-артиллерийских ударов по территории Херсонской области с начала специальной операции составляет около 3700. <…> Я не скажу, что чаще эти удары наносятся, сейчас просто используется высокоточное оружие», — заявил Стремоусов.

Он подчеркнул, что после атак на Новую Каховку власти области поручили усилить систему противовоздушной обороны. Накануне город дважды подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских боевиков. Часть первой партии выпущенных снарядов по частному сектору перехватила система ПВО. Второй удар ВСУ нанесли по территории Каховской ГЭС. В результате повреждение получил корабельный шлюз, а осколки разрушили магистральный газопровод.