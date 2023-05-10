Спецоперация 10 мая 2023, 01:47 Названо количество готовых для контрнаступления сил ВСУ Полковник запаса Насонов: около 80 тысяч бойцов ВСУ подготовили для контрнаступления Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины вели подготовку восьми механизированных бригад для проведения контрнаступательной операции. Их общая численность составляет до 80 тысяч человек, заявил в разговоре с Ura.ru заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

«На Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч», — сказал он.

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По словам Насонова, такой численностью личного состава будет недостаточно для того, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону российских соединений и частей.

Ранее глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ активизировались на Артемовском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление. По его словам, украинские военные дали понять, что анонсируемая атака «будет на земле, а не по телевизору».

Также стало известно, что у украинских войск не существует финальной версии плана контрнаступления, так как президент страны Владимир Зеленский не утвердил ни одного предложения.