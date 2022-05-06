Названо имя посла ДНР в России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении на должность посла ДНР Ольги Макеевой. Документ появился на сайте республики.

«Указом Главы ДНР № 182 от 6 мая 2022 года Макеева Ольга Александровна назначена чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Указ вступил в силу 6 мая. Из открытых источников известно, что Макеева родилась в Донецке. До эскалации ситуации в Донбассе была руководителем юридической службы в ряде коммерческих организаций, потом — в государственной авиакомпании «Донбассаэро». С 14 сентября по 19 ноября 2018 года исполняла обязанности спикера парламента ДНР.

Донецкая Народная Республика появилась весной 2014 года после госпереворота на Украине. В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Также 24 февраля он объявил о начале спецоперации на Украине, одной из целей которых назвал прекращение издевательств и геноцида населения Донбасса.

По последним данным, Донецкая Народная Республика при поддержке Вооруженных сил России освободила 176 населенных пунктов на территории ДНР.