Спецоперация 21 июня 2023, 14:18 Названо число взятых в плен бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях Минобороны сообщило о сдавшихся в плен девяти украинских военных в зоне проведения СВО РИА «Новости»

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За минувшие сутки девять украинских военных сложили оружие и сдались в плен российским войскам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что один военный сдался в плен на Купянском направлении после ударов российских войск, еще восемь человек сложили оружие на Краснолиманском направлении после боев с группировкой российских войск «Центр».

Конашенков отметил, что Купянском направлении «Западная» группировка войск нанесла удары по позициям противника около сел Берестовое и Кисловка Харьковской области, а также села Стельмаховка Луганской народной республики.

«Потери противника за сутки составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Один украинский военнослужащий сдался в плен», — заявил представитель Минобороны.

Действующая на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также силами авиации поразила подразделения войск противника около сел Площанка и Червонопоповка, а также поселка Чевроная Диброва Луганской Народной Республики и сел Япмполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

Общие потери украинских войск на этом участке проведения специальной военной операции составили 135 человек личного состава. Также ВСУ потеряли боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-30, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того восемь украинских военных сложили оружие и сдались в плен.